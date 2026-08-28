“México necesita un gobierno integral capaz de generar condiciones de superación”: Mario Vázquez

“Necesitamos un gobierno federal integral. La gente no puede vivir con incertidumbre por no tener medicamentos, por no saber cuándo será atendida, ni por tener carreteras en malas condiciones que ponen en riesgo su vida. El gobierno debe atender todas las áreas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias”, expresó el Senador Mario Vázquez durante su visita a la colonia Ignacio Allende de la capital del estado.

El senador del PAN por Chihuahua, destacó la importancia de mantener un contacto permanente con las familias y atender de manera directa los problemas que enfrentan las comunidades: “siempre es un gusto visitar la colonia Ignacio Allende, platicar con las familias, entregar apoyos alimentarios, pero sobre todo escucharlos. Venimos a hacer equipo con ustedes para encontrar soluciones a los verdaderos retos de su comunidad. Mantenernos cercanos y unidos es nuestra mayor fuerza”, afirmó.

Vázquez cuestionó que los apoyos del Gobierno Federal no estén acompañados de una política integral que permita a las personas superar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Señaló que un gobierno debe ser capaz de “ir jalando a quienes se van quedando atrás”, pero también generar las condiciones para que las familias puedan salir adelante por sus propios medios.

“No se trata solamente de dar el pescado, sino de enseñar a pescar. Si a una persona solamente le das el pescado, pero no le das las herramientas para salir adelante, terminas generando dependencia. Un buen gobierno debe generar empleos, oportunidades y condiciones para que la gente construya su propio futuro”, sostuvo.

El senador panista también criticó que mientras se destinan recursos a determinados programas sociales, se descuiden áreas fundamentales como la salud, donde, dijo, existen personas que esperan meses o incluso años por una cirugía y enfrentan además problemas para acceder a medicamentos.

Mario Vázquez afirmó que la política pública debe tener como centro la dignidad de la persona humana, sin distinciones. “Todos merecemos oportunidades porque todos somos seres humanos. La dignidad de la persona humana es nuestro faro y debe guiar nuestro actuar. Entre todos podemos construir un Chihuahua donde las oportunidades realmente lleguen a quienes más las necesitan”, señaló.

En este sentido, destacó que una beca para un joven que estudia representa un apoyo subsidiado que puede convertirse en una herramienta para construir un mejor futuro, pero insistió en que los gobiernos deben complementar estos apoyos con educación, salud, seguridad, infraestructura y generación de empleos.

El legislador también llamó a los chihuahuenses a valorar lo que se está haciendo desde el estado. Destacó que, ante las deficiencias del Gobierno Federal, la administración de la gobernadora Maru Campos ha asumido responsabilidades que corresponden a la Federación, particularmente en materia de salud, infraestructura y seguridad.

“Chihuahua tiene que definirse claramente por un gobierno que entienda que no puede entregarle la plaza a los narcotraficantes. Eso es lo que está haciendo Maru Campos: defender a la gente”, afirmó.

Como ejemplo, recordó el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, acción realizada por autoridades estatales y que, dijo, incluso generó señalamientos desde el Gobierno Federal.

“Cuando debería existir coordinación y cooperación, porque la inseguridad es un problema que rebasa estados y países, resulta inaceptable que quien defiende a los chihuahuenses sea regañado por hacer su trabajo. Lo que necesitamos es coordinación, no obstáculos; gobiernos que enfrenten al crimen y no que le cedan terreno”, concluyó.