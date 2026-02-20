Toma protesta Secretario Gilberto Loya más de 600 integrantes de Redes Ciudadanas en Parral

Suman ya 110 en el municipio

Con la participación de más de 600 personas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó este viernes en Parral la toma de protesta de 60 nuevas Redes Ciudadanas que se integran al esquema de participación social en materia de prevención y seguridad.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Hidalgo del Parral y reunió a habitantes de diversas colonias del municipio, quienes formalizaron su adhesión a las redes ya existentes. Con esta incorporación, Parral pasa de contar con poco más de 50 redes a sumar un total de 110, logrando cobertura en la totalidad de las colonias de la ciudad.

El programa es impulsado por la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, encabezada por la maestra Rosa Isela Gaytán, y tiene como objetivo fortalecer la cultura de la prevención a través de la organización vecinal y el trabajo coordinado con las autoridades.

Durante su mensaje, Gilberto Loya reconoció la disposición y el compromiso de las y los ciudadanos que decidieron integrarse a este esfuerzo colectivo, destacando que la seguridad no se construye únicamente desde las instituciones, sino también desde la participación activa de la sociedad. Agradeció su voluntad de colaborar de manera cercana con la Secretaría de Seguridad Pública y de convertirse en agentes de cambio dentro de sus propias comunidades.

Las Redes Ciudadanas reciben capacitación constante en temas como crianza positiva, prevención de la violencia, seguridad y ciberseguridad, ciberacoso y mecanismos de denuncia. Además, se les instruye en la detección temprana de problemáticas sociales y situaciones de riesgo dentro de sus colonias, lo que permite activar protocolos de intervención a través de la Policía de Proximidad y del personal de Participación Ciudadana.

El acompañamiento no se limita a la capacitación, ya que a través de estas redes también se gestionan apoyos sociales como entrega de leña, medicamentos, sillas de ruedas, becas educativas y atención psicológica, entre otros beneficios dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Una vez detectada alguna problemática, se realiza la intervención correspondiente, la canalización a las instancias adecuadas y un seguimiento permanente para asegurar que las familias reciban el apoyo necesario.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de fortalecer el tejido social en Parral y de consolidar un modelo de seguridad basado en la prevención, la proximidad y la participación activa de la ciudadanía.