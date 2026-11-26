En las redes se viralizó un video hecho por el fotógrafo brasilero Ricardo Cyrillo donde se observa un fenómeno conocido como ‘cascada de nubes’ sobre el cerro del Corcovado y el Cristo Redentor en Río de Janeiro.

😍 ¡Una postal impresionante de Río de Janeiro! El Cristo Redentor parece elevarse sobre un océano de nubes en estas imágenes captadas por Ricardo Cyrillo desde unos 700 metros de altura. 🇧🇷 pic.twitter.com/Wgbd5IM5jL — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) November 25, 2026

La densidad de la neblina se debe a que el viento empuja aire húmedo hacia la montaña, que se enfría y condensa, formando el denso manto de nubes que fue registrado en las imágenes.