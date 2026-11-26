Julio César Chávez asegura: “el número uno soy yo”, para después reconocer que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es de los boxeadores más destacados en la historia de México, pero “no el mejor”.

“Eso no va a pasar, son épocas diferentes. ‘Canelo’ es un peleador diferente a mí. ‘Canelo’ es un gran peleador que hay que valorarlo, es extraordinario cómo pelea. A mucha gente le gusta y a mucha no, es lo que hay, hay que apoyarlo. ‘Canelo’ va a estar entre los mejores peleadores de la historia de México, pero no será el mejor, el número uno soy yo”, aseguró Julio César Chávez, ex boxeador mexicano, en entrevista con ESPN.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el boxeador mexicano más destacado en la actualidad. Su fama lo ha llevado a luchar en países como Arabia Saudita y es uno de los infaltables en las carteleras de los Estados Unidos.

El debate entre el legado de Julio César Chávez y el ‘Canelo’ Álvarez se ha intensificado en los últimos meses, debido a que el boxeador de 37 años ha reconocido que el retiro podría estar cerca.