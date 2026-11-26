Este jueves, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 sobre el noroeste, norte, noreste y centro de México, una vaguada y la corriente en chorro polar sobre el noroeste del país en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de muy frío a frío por la mañana, templado por la tarde, ambiente muy frío con heladas en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 5 a 15 km/h.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste y sur, incluye: Guerrero, Ocampo, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

Así como lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en parte de las zonas oeste, suroeste y sur, incluye: Temósachi, Moris, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guazapares, Urique, Morelos, Nonoava, El Tule, Huejotitán y Parral.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como posible caída de aguanieve y nieve por la madrugada de viernes en las partes altas de Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Vergel y Balleza.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 17/3, Juárez 18/3, Janos 17/1, Madera 16/-1, Temósachi 18/-2, Cuauhtémoc 14/1, Ojinaga 19/6, Delicias 19/5, Camargo 18/5, Jiménez 17/5, Parral 16/4, Creel 15/-2, Chínipas 30/14, Guachochi 15/-2, El Vergel 14/-4.