Derek Maltz, exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), hizo una llamada a la presidenta Claudia Sheinbaum a enviar a Estados Unidos a los políticos señalados por sus nexos con el crimen organizado junto al recién detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

En entrevista con Fox News, el exfuncionario reconoció el esfuerzo conjunto para el arresto del líder del Cártel de Guasave, pero advirtió que esto no frenará las actividades del narcotráfico.

“Para la presidenta Sheinbaum, este es el planteamiento. Envíen al exgobernador Rocha Moya y a los otros políticos que Estados Unidos ha imputado en Nueva York a territorio estadounidense, y pónganlos en el mismo avión que a ‘El Chapo Isidro’”, declaró.

El exdirector de la DEA insistió en que los políticos y funcionarios que tienen nexos con el crimen organizado frenan las acciones en contra del desmantelamiento de los cárteles.

Derek Maltz también le urgió a la mandataria mexicana a solicitar apoyo militar como parte de la cooperación contra los cárteles.

“Los cárteles son extremadamente resilientes. Seguirán operando; hay miles de millones de dólares en juego (…) es necesario emplear todas las capacidades, la experiencia y la tecnología disponibles para desmantelarlos”, añadió.

Cabe señalar que Estados Unidos ya presentó una solicitud de extradición contra Fausto Isidro Meza, pero la FGR respondió que el procedimiento se realizará conforme a las formalidades del tratado bilateral en la materia.