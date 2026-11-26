•⁠ ⁠Tras los hechos violentos registrados este miércoles, autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan en una estrategia de actuación conjunta.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de noviembre de 2026.- Ante los hechos violentos registrados este miércoles en un establecimiento de la ciudad, el alcalde René Chavira encabezó una sesión extraordinaria de la Mesa de Seguridad, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas y fortalecer las estrategias contra la actividad delictiva en Chihuahua Capital.

Como parte de la respuesta inmediata, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, y las Fuerzas Armadas, puso a disposición sus capacidades operativas y tecnológicas. Entre ellas se encuentran las herramientas de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), que permitieron obtener información relevante para contribuir a las investigaciones de las autoridades competentes y orientar la actuación conjunta de las corporaciones.

Durante la sesión participaron autoridades municipales, estatales y federales, quienes trabajaron en la definición de estrategias de intervención y prevención bajo un esquema de coordinación, intercambio de información y planeación operativa, con el propósito de combatir la actividad delictiva y proteger a las familias chihuahuenses.