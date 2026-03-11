Toma protesta nuevo comité directivo de CMIC

Esta tarde se dio la toma de protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) esto en el patio central del palacio de gobierno.

Como invitados especiales asistieron el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera y funcionarios estatales y el presidente nacional de CMIC.

La mesa directiva tienen los siguientes integrantes:

Ing. Juan Carlos Montaño Arreola, Presidente

Arq. Alejandro Páez Flores, Secretario

Ing. Nidia Paola Antillón Bencomo, Tesorera

Ing. José Luis Aude González, Vicepresidente del Sector Estatal

Ing. David Fabián Reyes Delgado, Vicepresidente del Sector Municipal

Ing. Mario Rodríguez García, Vicepresidente del Sector Hídrico

Lic. Arturo Velázquez Arredondo, Vicepresidente del Sector Vivienda

Lic. José Luis Franco Villalobos, Vicepresidente del Sector Infraestructura Educativa

Ing. Arnoldo Méndez Villalobos, Vicepresidente del Sector Infraestructura Privada

Ing. Aldo Palma Lucero, Vicepresidente de Instituciones

Ing. Antonio Akel Quintana, Coordinador del Sector Infraestructura de Comunicaciones

Arq. Marian Daniela Dávila Montoya, Coordinadora del Sector Salud

Ing. Willilmina Yarely Schultz Cueto, Coordinadora de Jóvenes Empresarios

Montaño fue elegido el pasado mes de febrero de manera unánime por agremiados constructores, el representante del gremio constructor comentó que continuará con proyectos de la administración de Julio César Mercado Rodriguez así como la comunicación con entes de gobierno federal, estatal y municipal.