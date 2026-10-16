“Todos son bienvenidos”: Garbage anuncia concierto en el Zócalo

Luego de que se filtrara la información, la banda de rock alternativo, liderada por la vocalista Shirley Manson, confirmó que se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Bueno. Se filtró esta noticia, así que aquí estamos: un poco desorientados y apurados por ponernos al día. Íbamos a anunciar este show mañana, pero alguien se nos adelantó.

“Estamos inmensamente orgullosos y profundamente honrados de haber sido invitados por el Gobierno de México a tocar en la Ciudad de México el 14 de noviembre en el lugar más prestigioso de la ciudad: el Zócalo.