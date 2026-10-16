Prevén viernes lluvioso y frío en la ciudad de Chihuahua; máxima será de 11°C

Este viernes, la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 2 sobre el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y de la nubosidad de “Simón”, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, de fresco a templado por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo nublado.

☔️⛈️En entidades del norte y occidente de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/nqK261QvC1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 75 km/h en parte de la zona noroeste, incluye: Janos; pueden superar los 65 km/h en partes de la zona norte, noroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Bocoyna, Julimes, Camargo, La Cruz, El Oasis y Coyame del Sotol.

Además, pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas noreste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y noreste, incluye: Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Moris, Ocampo, Maguarichi, Carichí, Guachochi, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Ojo Laguna, Chihuahua, Aldama, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, Parral, Allende, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Ojinaga y Manuel Benavides.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, incluye: Galeana, Flores Magón, Ejido Benito Juárez, Buenaventura, Namiquipa, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Nonoava, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, El Tule, Huejotitán y Coronado.

También pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste, suroeste y sur, incluye: Chínipas, Morelos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Matamoros.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de los tramos carreteros de Sueco a Juárez, de Juárez a Janos y de Chihuahua a La Junta, así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Moris, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Ojo Laguna, Chihuahua, Aldama, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, Parral, Allende, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, El Oasis, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas centro y sur, incluye:

Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Flores Magón, Ejido Benito Juárez, Buenaventura, Namiquipa, Bachíniva, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Ojo Laguna, Majalca, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, El Oasis, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Además, lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y suroeste, incluye: Guadalupe, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Guerrero, Moris, Bocoyna, Carichí, Guachochi y Guadalupe y Calvo; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste y oeste, incluye: Ascensión, Casas Grandes, Madera, Ocampo, Uruachi, Maguarichi y Chínipas.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 11/9, Juárez 17/13, Janos 17/13, Madera 11/7, Temósachi 13/6, Cuauhtémoc 9/6, Ojinaga 15/13, Delicias 13/11, Camargo 13/11, Jiménez 12/11, Parral 10/8, Creel 10/2, Chínipas 31/23, Guachochi 10/3, El Vergel 9/2.