Fuerte lluvia sorprende a la capital y provoca marcado descenso de temperatura

CHIHUAHUA, CHIH. — Durante la noche de este jueves, un abundante chubasco comenzó a registrarse en diferentes zonas de la capital, generando un marcado descenso en la temperatura ambiental que tomó por sorpresa a los automovilistas que transitaban por la ciudad. La intensa precipitación se reportó en diversos sectores de la mancha urbana, marcando la pauta hacia condiciones considerablemente más frescas para el cierre de la semana en la región.

Estas condiciones meteorológicas derivan de la interacción de un canal de baja presión sobre el norte del país, combinado con una línea seca y una vaguada en altura que propiciaron el rápido desarrollo de nubosidad densa. Ante el pavimento mojado y la reducción de visibilidad en las avenidas principales, las autoridades emitieron un llamado urgente a la ciudadanía para conducir con extrema precaución, moderar la velocidad y evitar transitar por zonas propensas a encharcamientos.

Por su parte, los cuerpos de protección civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que se prevé que la probabilidad de precipitaciones y el ambiente fresco continúen durante las próximas horas en el municipio.