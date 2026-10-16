Diablos Rojos anuncian a Benjamín Gil como manager

Benjamín Gil será el nuevo mánager de los Diablos Rojos del México, confirmaron fuentes cercanas a ESPN el miércoles y este jueves lo confirmó el equipo escarlata. ‘El Matador’, quien dejó a los Charros de Jalisco este mismo miércoles, firmará un nuevo contrato con el equipo capitalino de la Liga Mexicana de Béisbol.

Gil toma el lugar de Lorenzo Bundy, quien dejó vacante el cargo, para asumir como asesor deportivo.

Este cambió se anunció el pasado jueves 8 de octubre y fue entonces cuando la organización escarlata lanzó una oferta por Benjamín Gil, quien es uno de los mánagers más reconocidos en todo el circuito veraniego.

Se espera que Gil sea presentado la próxima semana.