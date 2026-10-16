ICE alcanza un récord de deportaciones por día desde el regreso de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. alcanzó esta semana un récord en el número de deportaciones en un día desde que Donald Trump volvió al poder, informó Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’, quien no precisó la cifra.

“Aunque aún se están ultimando las cifras del año fiscal 2026, sabemos que el mes pasado el ICE por sí solo llevó a cabo más expulsiones que en cualquier otro mes”, señaló Homan, que este jueves observó en Alexandria, Luisiana, la deportación de migrantes haitianos hacia su país.