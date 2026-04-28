“Todo lo que había construido se vino abajo”, Shakira habla abiertamente sobre su experiencia como mamá soltera

De cara a su próximo concierto en Brasil, la cantante reflexiona sobre el amor, el desamor y el papel de las mujeres latinas como pilar del hogar.

En una columna publicada en el periódico O Globo con motivo de su concierto en Copacabana, Shakira reflexionó sobre su papel como mamá y artista, así como sobre la realidad de las mujeres latinas.

“Durante décadas fueron retratadas como devotas del hogar, silenciosas, sumisas. Esta imagen está desfasada”, afirmó la cantante antes de su concierto en Río de Janeiro.

Shakira en Brasil: su concierto en Copacabana y un nuevo capítulo en su vida

Shakira se presentará el próximo 2 de mayo en la icónica playa de Copacabana con un concierto gratuito.

En este contexto, también compartió cómo su vida dio un giro tras su separación de Gerard Piqué y reflexionó sobre el esfuerzo de más de 20 millones de mujeres brasileñas que son jefas de familia, una cifra que la llevó a pensar en cómo, día a día, muchas mujeres como ellas sacan adelante sus hogares.

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“Hay una pregunta que me persigue desde el día en que recibí la invitación, y he tenido que recorrer muchos kilómetros y muchos pensamientos antes de poder responderla. Por qué yo. Por qué Copacabana. Por qué Río de Janeiro. Por qué ahora”, escribió Shak.

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En su texto, la intérprete de “Ojos Así” contó cómo, de un momento a otro, tuvo que reconstruirse y seguir adelante en distintos aspectos de su vida tras separarse de Piqué.

“Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales: fue una sola mañana en la que me desperté siendo otra mujer y con otra vida”, recordó.

“Y al día siguiente había que levantarse igual, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, sostener una carrera. La vida no le da tregua a las mujeres que de pronto se quedan solas con todo encima”, reflexionó.

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“Desde esa mañana hasta hoy he tenido que reinventarme entera. Como mamá, como proveedora, como artista, como mujer”, señaló.

De ese proceso surge el concepto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que, según explica, no parte desde el resentimiento.

“Y de ese aprendizaje, hecho a veces a tropezones y a veces con una claridad que solo da el dolor, nació esta gira que se llama Las mujeres ya no lloran. No es un grito de revancha ni una bandera de victimismo”, expuso.

“Es exactamente lo contrario: es la constatación serena de que llorar ya no alcanza, de que hay hijos que sostener, cuentas que pagar, vidas que empujar hacia adelante. Y de que se puede hacer, y se puede hacer con dignidad”, puntualizó la cantante.

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Shakira habla de las madres solteras en Brasil

De cara a su presentación en la playa de Copacabana, Shakira quedó impactada al conocer que en Brasil hay más de 20 millones de mamás solteras.

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“Descubrí que en este país hay veinte millones de madres solteras que llevan adelante a sus familias en silencio pero con una decisión que estremece”, dijo en su texto.

“Veinte millones de mujeres que sostienen casas, que sostienen escuelas, que sostienen una porción enorme de la economía de un país, sin pedir permiso ni protagonismo”.

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Sobre esa cifra, añadió: “Cuando me dijeron esa cifra me quedé callada un buen rato. Y después pensé: ‘Wow, yo soy una de ellas’. Ojalá este concierto pueda ser, aunque sea por una noche, el espejo en el que esas mujeres se reconozcan, porque son ellas las que llevan hoy, en el cuerpo y en la rutina, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea. A esa mujer quiero dedicarle el 2 de mayo”, concluyó.