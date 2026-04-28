Pasará 1 año y 6 meses en prisión por robo a local comercial

Se introdujo a un local de comida en la avenida Juárez y sustrajo objetos y dinero en efectivo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y seis meses de prisión, dictada en procedimiento abreviado en contra del imputado Julio César G. M., por el delito de robo agravado.

Ante los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, y admitió su responsabilidad penal por hechos registrados el 11 de abril de 2025.

Ese día, Julio César G.M., hizo un boquete en los ductos del aire del negocio “Birriería y Taquería Anita”, ubicado en la avenida Juárez, de la colonia Centro, en esta ciudad de Chihuahua, y sustrajo diversos objetos, así como mil 500 pesos en efectivo, para luego huir del lugar.

La indagatoria coordinada entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada, y elementos de la Unidad de Inteligencia Policial de la Policía Municipal, permitió individualizar la participación del ahora sentenciado y llevarlo ante tribunales.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2223/2025, impuso la sentencia de prisión que purgará Julio César G.M., quien además fue condenado a pagar la cantidad de 9 mil 793 pesos, y una multa de 3,519.3 pesos.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).