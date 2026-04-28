Localiza Fiscalía a bebé con reporte de ausencia en la ciudad de Camargo

Derivado de los protocolos de búsqueda, implementados por la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Camargo, se localizó sana y salva a la bebé de un año y tres meses de edad, de iniciales G.B.P., quien fue reportada ausente este mismo martes 28 de abril.

La niña fue entregada por una mujer que declaró ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta de la ciudad de Camargo, que la madre biológica se le había encargado desde hace días, pero al no tener más comunicación con ella, lo reportó a la Policía Municipal.

Ante las autoridades competentes se constató la buena condición física de la menor, y se cerró la carpeta de investigación.

Cabe señalar que esta representación social dará vista al Sistema DIF Municipal y Estatal, a fin de velar por la integridad de la niña.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.