Exdirector de la UACH es procesado por presunto desvío millonario y enfrentará investigación en libertad

Un exdirectivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue llevado ante la justicia por un presunto manejo irregular de recursos públicos que supera los 31.5 millones de pesos, luego de que un juez determinara iniciarle proceso penal, aunque sin imponerle prisión preventiva.

Durante la audiencia de vinculación, celebrada ayer, el juez estableció un periodo de cuatro meses para llevar a cabo las investigaciones complementarias. Además, al considerar que el imputado ha mostrado disposición para comparecer ante la autoridad, se le impusieron únicamente medidas cautelares mínimas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el exfuncionario autorizó en 2020 un contrato por 31 millones 570 mil 451.46 pesos para el arrendamiento de 42 vehículos, incluyendo unidades de lujo como camionetas Suburban, así como pick ups y automóviles tipo sedán.

Las indagatorias apuntan a que dicho contrato se concretó sin contar con suficiencia presupuestal y sin estar contemplado en el plan anual de la universidad, lo que sugiere un posible desvío de recursos públicos destinados a otros fines.

La Fiscalía también señaló que el acuerdo fue celebrado con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., bajo el contrato UACH-DA-A140501-2020-P, y que tanto su autorización como ejecución habrían ocurrido de manera irregular durante la administración anterior.

Aunque el contrato tenía vigencia para los años 2020, 2021 y 2022, fue cancelado anticipadamente en marzo de 2022, cuando aún restaban varios meses para su conclusión. Esta decisión fue tomada por el entonces rector Jesús Villalobos, tras la salida de Luis Fierro del cargo.

El caso seguirá su curso mientras avanzan las investigaciones que determinarán la posible responsabilidad del exfuncionario.