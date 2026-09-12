Titular del Infonavit reporta 4.3 mdp y salario superior al de Sheinbaum

De acuerdo con información de El Universal, la declaración patrimonial de Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), volvió al centro de la discusión pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara que el documento fuera difundido.

Según el medio, durante 2025 Romero Oropeza reportó ingresos provenientes de distintos conceptos. Por sueldos, honorarios, gratificaciones, anticipos de pensión y otras percepciones, declaró ingresos por 2 millones 261 mil 994 pesos.

A esta cantidad se sumaron 212 mil 171 pesos obtenidos por rentas, regalías, intereses y dividendos, así como 1 millón 886 mil 667 pesos registrados en el apartado de “otros”.

En total, el funcionario reportó ingresos por 4 millones 360 mil 832 pesos durante 2025. El monto de 2.26 millones de pesos corresponde únicamente al apartado de percepciones relacionadas con su cargo, por lo que no debe confundirse con el ingreso total anual declarado, que incluye otras fuentes de recursos.

información de El Universal