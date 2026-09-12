Calor extremo da tregua; Protección Civil mantiene vigilancia ante cambios climáticos

Aunque septiembre suele representar una transición hacia una temporada con mayor presencia de lluvias, las condiciones climáticas han obligado a la Coordinación Municipal de Protección Civil a mantener especial vigilancia sobre las altas temperaturas y emitir recomendaciones preventivas a la población para evitar afectaciones como golpes de calor.

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil Municipal, señaló que actualmente el pronóstico para las próximas 72 horas contempla temperaturas de entre 33 y 34 grados centígrados, niveles que, si bien continúan representando un ambiente caluroso, se encuentran por debajo de los registros extremos alcanzados durante meses anteriores, cuando el termómetro llegó a los 39 y 40 grados.

Recordó que durante los periodos más críticos se implementó un programa de atención a la población mediante puntos de hidratación instalados en sitios estratégicos de la ciudad, entre ellos el kiosco y diversas dependencias municipales, con el objetivo de brindar agua y atención preventiva a las personas expuestas a las altas temperaturas.

Rivera indicó que, afortunadamente, no se tiene registro de personas fallecidas por golpe de calor durante esta temporada y las atenciones relacionadas con las condiciones climáticas fueron reducidas, con un estimado de entre ocho y 10 personas que presentaron alguna afectación. Sin embargo, advirtió que uno de los sectores que mayores repercusiones ha enfrentado es el rural, particularmente las actividades primarias y el sector agropecuario, debido a las condiciones de calor y sequía.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los pronósticos preliminares, el fenómeno de El Niño podría intensificar las condiciones climatológicas durante los próximos meses, generando escenarios más marcados, con calor más intenso, lluvias fuertes o periodos de frío severo, dependiendo del comportamiento de cada sistema meteorológico.

En este sentido, Protección Civil también mantiene la mirada puesta en la próxima temporada invernal, para la cual preliminarmente se contempla la presencia de alrededor de 56 sistemas frontales durante el periodo 2026-2027, aunque Rivera subrayó que todavía es temprano para establecer con precisión las condiciones que prevalecerán.

Finalmente, señaló que octubre será un mes importante para el cambio de condiciones meteorológicas, mientras que la temporada de lluvias se mantiene formalmente hasta noviembre. Actualmente también se vigila la formación de sistemas tropicales en el océano Pacífico, uno de los cuales podría generar lluvias ligeras y dispersas en Chihuahua, principalmente mediante precipitaciones de corta duración, aunque podrían registrarse descargas intensas en lapsos de aproximadamente 20 a 30 minutos.