JL Villalobos se suma al #TermoChallenge de ‘Alito’ Moreno

El diputado local y coordinador de Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, se sumó al reto viral del PRI, el #TermoChallenge, luego de la polémica que se generó durante la sesión del Consejo General del INE entre los dirigentes nacionales del Revolucionario Institucional, ‘Alito’ Moreno y de Morena, Ariadna Montiel.

“Aquí como todos los días acompañado de mi termo del PRI Nacional con un buen café para las actividades que tenemos diario para defender a México”, publicó Villalobos en redes sociales.

Y es que ayer, ‘Alito’ y Ariadna protagonizaron un intercambio de mensajes en redes sociales, luego de que trascendieran capturas de una conversación en la que la morenista habría pedido al youtuber Manuel Pedrero exhibir al priista por un supuesto acto anticipado de campaña.

El origen de la disputa fue un termo rojo con la leyenda “Vota PRI” que Moreno llevó a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo del arranque del proceso electoral de 2027.