Recolección habitacional trabajará de forma regular el 15 y 16 de septiembre

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, informa a la población en general que el servicio de recolección de residuos habitacionales trabajará de forma regular este 15 y 16 de septiembre.

Si bien esos días suelen ser de asueto con motivo de la celebración del inicio de Independencia, los camiones recolectores circularán con normalidad tanto el martes 15 como el miércoles 16 del mes en curso.

Es de recordar que los días en que la recolección habitacional se ve suspendida, únicamente son el 25 de diciembre, 1 de enero y el día en que se celebra el viernes y sábado santo en la fe católica.

Para reportes con respecto a este servicio, se tiene a disposición de la población el Centro de Respuesta Ciudadana, en el número 072, así cómo la aplicación telefónica “Marca el Cambio”.