Redes sociales y audiencia de diciembre, bajo la lupa en caso de juez de Parral

Durante la audiencia relacionada con el caso del juez penal Manuel J. T., la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua expuso diversos antecedentes de la investigación, entre ellos publicaciones en redes sociales que muestran al juzgador junto al abogado Juan Carlos P., quien en diciembre de 2025 representaba a un imputado cuya situación cautelar fue revisada en Hidalgo del Parral.

Entre los materiales presentados se encuentra una fotografía publicada en diciembre del año pasado, en la que aparecen Manuel J. T., Juan Carlos P. Ch, y otras dos personas durante una reunión. La publicación fue incorporada por la representación social como parte de los elementos que forman parte de la investigación, particularmente por la relación personal que, según la Fiscalía, existiría entre el entonces juez de primera instancia y el abogado defensor.

Otro de los puntos abordados fue una audiencia celebrada en diciembre de 2025, en la que el abogado solicitó la revisión de las medidas cautelares de su representado. En ese procedimiento se determinó modificar la prisión preventiva por una medida de resguardo domiciliario, resolución que posteriormente quedó relacionada con la investigación que actualmente lleva la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la audiencia celebrada esta tarde de viernes también fueron referidas declaraciones de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Hidalgo, quienes dieron cuenta de que Manuel J. T. se desempeñaba como juez de primera instancia desde septiembre de 2025 y posteriormente fue suspendido por un acuerdo del Tribunal de Disciplina Judicial. Los datos expuestos forman parte del debate judicial que deberá continuar conforme a las etapas previstas en la legislación.