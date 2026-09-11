Amistad entre juez de Parral y abogado forma parte de las pruebas expuestas por Fiscalía Anticorrupción

La relación de amistad entre el juez penal Manuel J. T. y el abogado Juan Carlos P. R fue uno de los aspectos abordados por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua durante la audiencia en la que se analiza la situación jurídica del juzgador, detenido por una investigación relacionada con su actuación en un procedimiento realizado en Hidalgo del Parral.

Como parte de los datos presentados, los agentes del Ministerio Público mostraron publicaciones realizadas en redes sociales, entre ellas una fotografía de diciembre de 2025 en la que aparecen Manuel J. T., el abogado y otras dos personas durante una reunión. La Fiscalía incorporó estas publicaciones para establecer el contexto de la relación personal entre ambos.

El nombre del defensor antes mencionado, también apareció vinculado a una audiencia realizada en diciembre del año pasado, cuando, en su carácter de defensor, solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas a su representado. En aquella diligencia, el juez Manuel J. T. determinó modificar la medida de prisión preventiva por una de resguardo domiciliario, resolución que posteriormente fue incorporada a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante el desarrollo de la audiencia actual también fueron presentados testimonios de personal del Poder Judicial quienes señalaron que Manuel J. T. se desempeñaba como juez de primera instancia del Distrito Judicial Hidalgo y posteriormente fue suspendido por determinación del Tribunal de Disciplina Judicial. Los antecedentes expuestos serán analizados dentro de las etapas correspondientes del procedimiento que enfrenta el juzgador.