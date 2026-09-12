SITIAVW consulta alza salarial de 10.04% para evitar huelga en Puebla

La planta automotriz de Volkswagen en Cuautlancingo, Puebla, atraviesa un momento clave para su estabilidad laboral, ante la posibilidad de una huelga programada para el 17 de septiembre. En este contexto, los trabajadores sindicalizados acuden a las urnas para decidir si aceptan la propuesta de incremento salarial de 10.04 por ciento presentada por la empresa.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) informó que la consulta busca definir si los técnicos avalan la oferta económica y con ello evitar el paro de labores. El proceso ocurre mientras Volkswagen mantiene un plan internacional de reestructuración que contempla ajustes en su plantilla laboral.

En México, el escenario ha generado preocupación ante la posibilidad de reducción de personal, mientras que en Puebla el Gobierno estatal habilitó una bolsa de trabajo para apoyar a trabajadores que pudieran verse afectados por los ajustes de la empresa.

A nivel internacional, la reestructuración también ha generado tensión en Alemania, donde la dirección de Volkswagen, encabezada por Oliver Blume, analiza medidas que incluyen el cierre de plantas y una reducción significativa de puestos de trabajo durante los próximos años.