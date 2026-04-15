Titular de Hacienda se reúne con secretario del Tesoro de EU para revisión del T-MEC

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo el pasado martes un encuentro con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la dependencia.

En un comunicado, la SHCP precisó que durante el encuentro, los funcionarios dialogaron con motivo de las negociaciones que mantienen ambas naciones de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En este marco, se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano”, mencionó.

A través de su cuenta de X, Bessent destacó que la reunión tuvo como objetivo discutir la cooperación económica en curso entre Estados Unidos y México, intercambiando opiniones sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción de ambas naciones sobre Minerales Críticos.

También discutieron temas regionales y financieros de interés mutuo, incluyendo la prioridad de ambos países de combatir de manera conjunta las finanzas ilícitas.

La primera revisión formal del T-MEC se llevará a cabo durante el primer semestre de 2026, teniendo como fecha límite el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones formales entre México y Estados Unidos iniciaron a mediados de marzo de 2026 para evaluar el tratado seis años después de su entrada en vigor.