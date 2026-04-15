Participa Gilberto Loya a en foro global de seguridad e inteligencia artificial en Estocolmo

El Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, representa a Chihuahua en la conferencia internacional SNUC 2026 (Secure Nordic Critical Communications Conference), en Estocolmo, Suecia, como parte de la estrategia de posicionamiento global del modelo de seguridad de Chihuahua.

El secretario Gilberto Loya destacó que esta participación representa una oportunidad clave para consolidar al estado como un referente internacional en innovación tecnológica aplicada a la seguridad pública, particularmente en el uso de inteligencia artificial, comunicaciones de misión crítica y análisis estratégico.

Durante este 15 y 16 de abril, el evento reunirá a líderes globales del sector público y privado especializados en seguridad, telecomunicaciones críticas y ciberseguridad, incluyendo representantes de empresas estratégicas como Airbus Public Safety and Security, así como firmas internacionales de consultoría tecnológica.

Como parte de la agenda, Gilberto Loya participará como panelista en el foro “Inteligencia Artificial en Seguridad Pública”, donde compartirá la experiencia del estado de Chihuahua en la implementación del Modelo Centinela, reconocido internacionalmente por su enfoque basado en datos, inteligencia artificial y capacidades predictivas.

El secretario Gilberto Loya subrayó que este reconocimiento internacional, previamente destacado en espacios como el World Police Summit, posiciona a Chihuahua como un caso de éxito en la transición de esquemas tradicionales de seguridad hacia modelos inteligentes y preventivos.

Asimismo, durante el SNUC 2026 se sostendrán reuniones estratégicas con actores clave del ecosistema global de seguridad, lo que permitirá fortalecer vínculos institucionales, explorar oportunidades de cooperación tecnológica y consolidar alianzas que beneficien el desarrollo de capacidades en el estado.

Gilberto Loya enfatizó que uno de los objetivos centrales de esta participación es impulsar una visión de la seguridad como un elemento clave para el desarrollo económico, donde la innovación tecnológica contribuye a generar certidumbre, atraer inversión y fortalecer el Estado de derecho.

De igual forma, señaló que este espacio permitirá identificar tendencias globales en comunicaciones críticas, ciberseguridad e inteligencia artificial, con miras a su posible adopción en el fortalecimiento del ecosistema de seguridad en Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar posicionando a Chihuahua como un referente nacional e internacional en seguridad inteligente, mediante la innovación, la cooperación global y el uso estratégico de la tecnología.