Andrea Chávez pide licencia como senadora; Noroña y Loera piden aplausos para despedirla

El Senado de la República concedió licencia para separarse del cargo a partir de este 15 de abril a la senadora Andrea Chávez, toda vez que irá a Chihuahua “a trabajar en territorio”.

🔴Senado concede licencia a Andrea Chávez por tiempo indefinido a partir de este 15 de abril; sus compañeros morenistas le ofrecen su respaldo y le desean éxito 👇 pic.twitter.com/9ZtcfKrdik — Azucena Uresti (@azucenau) April 15, 2026

Senadores de Morena expresaron sus buenos deseos a la senadora Andrea Chávez por la encomienda que realizará a partir de ahora en Chihuahua, estado que ha reconocido busca gobernar.

El senador, Gerardo Fernández Noroña dijo que “Andrea Chávez es una gran compañera, ha hecho una tarea destacadísima aquí en el Grupo Parlamentario de Morena, la vamos a echar mucho de menos, pero le deseamos todo el éxito en las tareas que emprenda durante el tiempo de su licencia”.

El senador Juan Carlos Loera, refirió que Andrea Chávez, “lo que quiere es tener más tiempo cerca de la gente, ella quiere recorrer cada centímetro, cada metro cuadrado de nuestro querido estado de Chihuahua que de por sí, es bastante grande, para conocer más las necesidades de nuestro estado y poder llegar a transformarlo profundamente”.

Los legisladores morenistas, también expresaron sus felicitaciones a la senadora chihuahuense, por su embarazo.