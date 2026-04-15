Informa FGE que todos los trámites en la dependencia son gratuitos

En atención al compromiso con la ciudadanía de apoyar, orientar y atender a quienes realicen alguna gestión ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se informa que todos los trámites de la dependencia se realizan de manera gratuita.

Desde la presentación de querellas, la solicitud de alguna atención o información relacionada a carpetas de investigación (titulares), asimismo, los trámites relacionados a solicitudes de cremaciones que llevan a cabo por parte de funerarias, tampoco tienen costo.

De igual manera, todo el personal especializado de las distintas áreas y unidades, está a disposición de la ciudadanía que así lo requiera y en caso de que alguien quiera cobrar por algún servicio, es importante realizar la denuncia correspondiente.