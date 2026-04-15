Designan a liquidador de bienes asegurados a Aras y fijan fecha de audiencia

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia de Ejecución, para definir el tema de los bienes inmuebles asegurados a Aras, la empresa acusada de defraudar a miles de ciudadanos a través de un esquema Ponzi, cuyo escándalo se detonó en 2021.

En la audiencia se fijó como nueva fecha el 30 de abril de 2026 a las 12:00 horas, a efecto de resolver la discrepancia existente entre la Dirección de Enajenación y el Ministerio Público respecto al uso de los fideicomisos FANVI y/o FAAR, así como el procedimiento de liquidación de los bienes.

Asimismo, a solicitud de los asesores jurídicos presentes en la audiencia (previamente fueron notificados a través de distintos medios) y sin oposición de las partes, Fiscalía y CEAVE se determinó la designación del licenciado Luis Benavides como liquidador del patrimonio, en un marco de consenso de todas las partes, de acuerdo a los procesos aplicables.

Por lo que se ordenó la emisión de diversos oficios a autoridades administrativas para el cumplimiento de la sentencia, esto en la sala 12 penal en el Cereso 1.