Llama Secretaría de Salud llama a prevenir la rickettsiosis y detectar síntomas a tiempo

La Secretaría de Salud llama a la población a fortalecer las medidas preventivas contra la rickettsiosis, así como acudir de manera inmediata a los servicios médicos ante la presencia de síntomas, a fin de evitar complicaciones graves.

Esta enfermedad es transmitida por la picadura de garrapatas o pulgas, y puede llegar a ser mortal si no se atiende de manera oportuna. Una de sus formas más graves es la Fiebre Maculosa de las Montañas Rocosas, considerada la de mayor letalidad.

El principal vector en la región es la garrapata café del perro, la cual puede alimentarse de animales y también de seres humanos, lo que facilita la transmisión del padecimiento.

Los primeros síntomas pueden ser poco específicos, sin embargo, la enfermedad puede avanzar rápidamente, por lo que se debe acudir de inmediato a los servicios médicos ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza intenso, manchas en la piel, náuseas o vómito, dolor muscular o abdominal y falta de apetito.

La dependencia mantiene acciones permanentes de prevención, entre las que se incluyen la difusión de información sobre las medidas recomendadas, el fomento de hábitos seguros en el contacto con animales, pláticas de concientización en centros de salud prioritarios, la promoción del saneamiento de viviendas y el cuidado responsable de mascotas.

Para prevenir la rickettsiosis, se exhorta a la ciudadanía a mantener hogares y patios limpios, ya que una sola garrapata o pulga es señal de alerta. También es necesario bañar y revisar constantemente a perros y gatos, así como llevarlos al veterinario de forma periódica.

Además se debe revisar el cuerpo diariamente en busca de picaduras o presencia de garrapatas; lavar y desinfectar las áreas donde habitan animales; utilizar ropa protectora y repelente en zonas de riesgo, y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier síntoma.

Se hace especial énfasis en que la fumigación de viviendas y espacios públicos es una medida clave para el control de estos ácaros, ya que actúa directamente sobre el vector y su ciclo de vida.

La Secretaría de Salud reitera su compromiso de proteger a la ciudadanía mediante esfuerzos permanentes de prevención, vigilancia epidemiológica y atención oportuna.