Prevén jueves con nublados y vientos debido al frente frío 44

Este jueves, el frente frío número 44 y la masa de aire frío que la impulsa sobre el norte del país y la aproximación de un nuevo frente frío (posible número 45) al extremo noroeste de México, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a mayormente nublado.

#PronósticoDelTiempo para el norte y noroeste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/KRW4Tuzjny — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 55 km/h en parte de la zona norte, noroeste, oeste, centro y sur, incluye: Juárez, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bocoyna, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Delicias, Satevó, Saucillo, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Aldama, Julimes, Rosario, El Tule, Allende, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y Coyame del Sotol.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, oeste, suroeste, sureste y noreste, incluye: Práxedis G. Guerrero, Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, López, Coronado, Jiménez, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en partes de los tramos carreteros de Ahumada a Juárez, de Juárez a Ascensión y la vía corta Chihuahua a Parral; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Namiquipa, Bocoyna, Carichi, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende y San Francisco de Conchos.

Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/13, Juárez 28/11, Janos 27/7, Madera 20/2, Temósachi 23/0, Cuauhtémoc 24/6, Ojinaga 34/18, Delicias 33/14, Camargo 33/15, Jiménez 33/16, Parral 30/13, Creel 20/0, Chínipas 35/17, Guachochi 21/1, El Vergel 20/0.