Invita Fiscal César Jáuregui a comunidad estudiantil a confiar en la Fiscalía y a velar por el buen desarrollo de las juventudes

• Brindó una plática a padres de familia, estudiantes y docentes de la comunidad escolar de la Secundaria Melchor Ocampo, durante Feria de Servicios

Durante una plática a más de 300 padres de familia, estudiantes y docentes de la Secundaria Melchor Ocampo, el Fiscal César Jáuregui Moreno, invitó a confiar en los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, así como a velar por el correcto desarrollo de las juventudes.

Al dirigirse a la comunidad estudiantil del plantel ubicado en las calles 69 y Partido Liberal, de la colonia Manuel Buendía, durante la Feria de Servicios, señaló que, “solamente si hacemos sinergia entre maestros, padres de familia y alumnos, vamos a poder tener éxito en prevenir muchas de las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los jóvenes”.

El Fiscal César Jáuregui expuso acerca de la importancia de la prevención de la violencia, el rol de instituciones del Estado y la promoción de cultura de paz, por lo que dijo sentirse contento de la presencia de los padres de familia, porque todo esto lo estamos haciendo porque necesitamos en primer lugar y como cuestión muy importante, que ustedes nos tengan la confianza para poder prevenir cualquier tipo de incidente que se genere con alumnos, maestros y con ellos mismos.

Y la confianza, indicó, no se puede generar de otra manera más que viéndonos a la cara, “que ustedes conozcan a los funcionarios y que ustedes tengan la confianza de poder acercarse a ellos a denunciar o a señalar cualquier cosa. Es muy importante esa confianza”, reiteró.

En segundo lugar, invitó a generar ambientes y las mejores condiciones posibles para el desarrollo de los jóvenes, quienes están a un paso de ir a la preparatoria o de comenzar a trabajar.

“El tiempo mejor invertido, es el que se dedique a cuidar a quienes son, el capital más valioso que tiene Chihuahua, que es su gente, sus jóvenes”, indicó.

La Feria de Servicios se realizó con la participación de un equipo de especialistas del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución (CEMASC), quienes expusieron sobre la importancia de la prevención de la violencia, la comunicación familiar, la identificación de riesgos y la resolución de conflictos por medio de mecanismos de paz.

Mientras que personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, realizó una demostración de toma de huellas digitales y su importancia para la identificación y registro biométrico de personas.

Por parte del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación, dieron a conocer las funciones y servicios del Grupo Especializado de Reacción.

También se contó con la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), quienes instalaron un Módulo Informativo sobre Derechos de Víctimas, a fin de informar a los padres sobre los apoyos disponibles.

La Feria de Servicios estuvo acompañada por un Módulo de Salud, en el que se brindaron Servicios de inmunización de la comunidad escolar.