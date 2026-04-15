Maru Campos se reúne con gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo en la capital del país, con sus homólogos de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

El acto tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Aguascalientes en la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo expresó que este encuentro fue muy fructífero, ya que intercambiaron información sobre los programas que cada uno desarrolla en sus respectivos estados.

Añadió que las acciones implementadas en las entidades, se traducen en beneficios que impactan de manera positiva a la población.

En la sesión participaron la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; Libia Denisse García, de Guanajuato y Mauricio Kuri, de Querétaro.