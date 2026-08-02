Tiroteo en restaurante de Idaho deja varios muertos y heridos; atacante falleció

Un tiroteo que se registró este sábado en un restaurante In-N-Out Burger en el sur de Idaho dejó varios muertos y otras personas heridas, informó la policía.

El atacante estaba entre los fallecidos, indicó el jefe de Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, en una conferencia de prensa. La policía aún intentaba determinar la identidad y el motivo del agresor.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, declaró Hicks. Añadió que todavía no sabía con exactitud cuántas personas murieron o resultaron heridas, y que las autoridades seguían en el proceso de notificar a los familiares más cercanos. “Fue una escena muy caótica”.

Antes de la conferencia de prensa, el comisionado del condado de Twin Falls, Brent Reinke, comentó que el sheriff Jack Johnson le había dicho que cinco personas resultaron heridas.

Lane Koehn, de 34 años, contó que estaba detenido en un semáforo cerca del In-N-Out cuando vio a una persona con un rifle tipo AR salir del autoservicio. Un hombre con una pistola empezó a disparar contra el tirador.

Luego vio a alguien con uniforme de In-N-Out arrastrar por el estacionamiento a una persona, también uniformada, que sangraba por una herida de bala en el pecho. El empleado, Koehn y el hombre con la pistola se quedaron hasta que llegaron los paramédicos por ella.

“Estaba bastante mal, pero no sé. Espero que haya sobrevivido”, expresó Koehn y señaló que la policía le indicó evacuar porque el tiroteo seguía en curso. También añadió que el atacante disparó al menos tres o cuatro veces, y no estaba claro si alguien en particular fue el objetivo.

Un video grabado por un conductor desde el otro lado de la calle captó a un tirador, que parecía estar vestido de negro, caminando con un rifle hacia un auto blanco, abriendo la puerta del lado del conductor y abriendo el maletero. Luego la persona caminó hacia el maletero y metió la mano dentro. En ese momento, el conductor que grabó el video se fue rápidamente, por temor a que el hombre estuviera sacando más armas.

Con información de La Jornada