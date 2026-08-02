Prevén lluvias fuertes en la Sierra y ambiente caluroso en el resto de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este domingo 02 de agosto esperan lluvias fuertes en la región serrana y ambiente caluroso en la mayor parte de la entidad.

Al respecto, se estiman precipitaciones dispersas a moderadas con chubascos de 5.1 a 25 mm en Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 mm, en Gómez Farías, Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, y Guadalupe y Calvo.

Además se contemplan de aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 mm, en Juárez, Ahumada, Cuauhtémoc, Bocoyna y Chihuahua.

El viento registrará velocidades de 20 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 55 km/h en gran parte del estado, que podrían superar los 60 km/h en la región de Parral.

Las temperaturas máximas y mínimas esperadas son: Chihuahua 32/21, Juárez 37/23, Janos 35/20, Madera 27/15, Temósachic 28/13, Cuauhtémoc 27/14, Ojinaga 38/24, Delicias 34/23, Camargo 33/20, Jiménez 32/19, Parral 29/17, Creel 26/14, Chínipas 34/21, Guachochi 24/12 y El Vergel (Balleza) 21/11.

La CEPC recomienda a la ciudadanía evite cruzar ríos, arroyos o cuerpos de agua; asegure techos, láminas y objetos sueltos en el exterior de las viviendas; conducir con precaución ante la posible reducción de visibilidad por tolvaneras o pavimento mojado, y protegerse de la radiación solar.

Cualquier situación de emergencia reportarla a través de la línea 9-1-1.