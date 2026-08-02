Mexicano Karim López firma contrato multianual con Grizzlies, elegido en primera ronda del Draft NBA

Después de que el mexicano Karim López fue elegido en la primera ronda del draft 2026 de la NBA, los Memphis Grizzlies dieron a conocer la firma de contrato del mexicano con la franquicia por un largo periodo.

El equipo de la NBA dio a conocer que el mexicano formará parte de la escuadra por vario tiempo, aunque no revelaron la cantidad del acuerdo, debido a políticas que manejan internamente.

The @memgrizz today announced the team signed Karim López to a multi-year contract. pic.twitter.com/JkgBNbF6rp — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) July 30, 2026

“Los Memphis Grizzlies anunciaron hoy que el equipo ha firmado un contrato multianual con Karim López, seleccionado en la primera ronda del draft de 2026. De acuerdo con la política del equipo, no se divulgaron los términos del acuerdo”.

¿Cómo le fue a Karim López en el torneo de verano?

Aunque el jugador mexicano, Karim López, se perdió algunos de los partidos de verano, pudo tener acción el pasado 16 de julio ante los Atlanta Hawks, donde tuvo una buena actuación a la defensiva y su equipo terminó ganando.

Cabe destacar que el jugador mexicano venía con algunos problemas físicos, pero ahora ya tiene asegurado su futuro por varios años con el equipo de los Memphis Grizzlies.

¿Cómo le fue a Karim López antes de llagar a Memphis?

La temporada pasada, el jugador de 19 años anotó 358 puntos con los Breakers, la cifra más alta jamás registrada por un jugador elegible para el draft en la historia del programa Next Stars de la NBL. En su primera temporada en la NBL, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la liga en lograr un doble-doble, al registrar 13 puntos y 10 rebotes a los 17 años de edad el 27 de octubre de 2024, en un partido contra Sídney.

El jugador originario de Hermosillo, es el primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA y forma parte de la selección absoluta de México. Comenzó su carrera profesional en España con el Joventut Badalona en 2023.

Con información de FoxSports