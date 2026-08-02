Anna Wintour y el regreso de John Galliano: la alianza que preparó el camino hacia la Met Gala 2027

La decisión del Costume Institute de dedicar su exposición de 2027 a John Galliano es un reconocimiento a la influencia del diseñador británico en la moda contemporánea, pero también confirma el papel que Anna Wintour tuvo durante más de una década para facilitar (o promover) su regreso a la industria después del escándalo que terminó con su carrera en Dior en 2011.

La directora global editorial de Vogue, responsable de la Met Gala desde 1995 y una de las figuras más influyentes del mundo de la moda, respaldó públicamente a Galliano cuando pocos estaban dispuestos a hacerlo. Ese apoyo, discreto durante años y más visible conforme el diseñador reconstruyó su carrera, culminará en mayo de 2027 con una de las mayores distinciones que puede recibir un creador de moda en vida.

Anna Wintour y John Galliano: un apoyo que comenzó después de la caída

Galliano quedó fuera de la industria en marzo de 2011 tras la difusión de videos en los que profirió insultos antisemitas en un café de París. Dior lo despidió de inmediato y meses después la justicia francesa lo declaró culpable de injurias públicas por motivos de origen, religión y raza.

Mientras el diseñador permanecía alejado de los reflectores, Wintour mantuvo el contacto. En 2013 respaldó su breve residencia creativa en el estudio de Oscar de la Renta, una colaboración que permitió al diseñador originario de Gibraltar volver a trabajar en un entorno de alta costura antes de asumir un cargo permanente.

Un año más tarde, en octubre de 2014, el grupo OTB lo nombró director creativo de Maison Margiela, donde inició la reconstrucción de su prestigio como mejor lo sabe hacer, colección tras colección.

Wintour y Galliano: una relación que se fortaleció con el tiempo

La relación entre Wintour y Galliano se hizo más visible durante los últimos años. En 2020 ambos protagonizaron una edición de Vogue Global Conversations, donde conversaron sobre creatividad, sostenibilidad y el futuro de la moda durante la pandemia.

En aquella charla, Galliano resumió la filosofía que había guiado su regreso: “Lucharé hasta el final por la libertad de crear y por el proceso creativo”. Wintour, por su parte, destacó su capacidad para reinventarse y su influencia en temas como el reciclaje creativo y la moda sin barreras de género.

La exposición de Galliano en el Met es un ‘Mea culpa’ y exigió un proceso de consulta

El respaldo de Anna Wintour no significó que el homenaje a John Galliano se diera sin cuestionamientos.

Antes de anunciar “John Galliano: Horizons”, la editora, el curador Andrew Bolton y el propio diseñador sostuvieron reuniones con líderes de la comunidad judía de Nueva York para explicar el enfoque de la muestra y escuchar sus opiniones.

El museo confirmó que la exposición abordará de manera explícita la conducta que provocó la caída del diseñador, además de documentar el proceso de rehabilitación que siguió durante los años posteriores.

La exhibición estará dividida en tres secciones. “Bearings” analizará el impacto de los comentarios antisemitas y las consecuencias que tuvieron en su carrera; “Horizons” explorará sus fuentes de inspiración, mientras “Atlas of Transformation” reunirá su trabajo técnico, creativo y artesanal desarrollado durante cuatro décadas.

La Liga Antidifamación avaló el proceso de reconciliación

Uno de los elementos que más llamó la atención tras el anuncio de la exhibición en el Met de Nueva York fue la postura de la Liga Antidifamación, organización que confirmó haber aceptado las disculpas de Galliano años atrás.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga, afirmó que el diseñador “ha trabajado genuinamente en las causas que originaron su arrebato antisemita” y consideró que sus esfuerzos por reparar el daño merecen reconocimiento.

La declaración marcó una diferencia respecto a la reacción que provocó el diseñador en 2011 y fue uno de los elementos considerados durante la preparación de la exposición.

Fundada en Estados Unidos en 1913, la Liga Antidifamación es una organización dedicada a combatir el antisemitismo, el extremismo y toda forma de discriminación.

Una Met Gala que volverá a abrir el debate

Lo que es un hecho es que la Met Gala de 2027 llegará acompañada de una discusión que rebasa los horizontes de la moda.

John Galliano se convertirá en el tercer diseñador vivo que recibe una exposición de semblanza en el Costume Institute, después de Yves Saint Laurent, en 1983, y Rei Kawakubo, en 2017.

Ese reconocimiento confirma el peso de su legado creativo, pero también obliga al museo a responder una pregunta que ha acompañado al diseñador durante los últimos quince años. Cómo valorar una obra sin ignorar la conducta de su autor.

Andrew Bolton ha explicado que la muestra no busca separar el talento de la responsabilidad ética, sino presentar ambos elementos dentro de una misma narrativa.

En palabras del curador, la exposición analizará tanto la forma en que Galliano “redibujó el mundo a través de la moda” como la manera en que sus actos y los cambios culturales modificaron la percepción de su trabajo.

Con información de Quién