Tienen días contados los ‘eternos pluris’

Aunque todavía no se conoce la propuesta del Gobierno federal para elegir a los legisladores plurinominales, esta figura tiene los días contados.

La propuesta de reducir a los legisladores de representación no sólo afectaría a la Oposición, sino que también alcanzaría a diputados y senadores del PT, PVEM y del propio Morena, quienes se han convertido en “eternos pluris”.

Entre ellos está el fundador del PT y coordinador parlamentario, Alberto Anaya, quien acumula cinco legislaturas como diputado federal y tres como senador. Jamás ha sido elegido por mayoría relativa, siempre como plurinominal.Alejandro González Yáñez, otro senador del PT e integrante de la cúpula del partido, ha sido dos veces diputado federal y tres senador, esta última como legislador de mayoría.

El coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente, ha sido senador y lleva tres Legislaturas seguidas como diputado.

Otros diputados del PT que siempre son favorecidos por la vía plurinominal son Amador Espinosa, Pedro Vázquez, Magdalena del Socorro Núñez, Maribel Martínez y el actual coordinador Reginaldo Sandoval, quien tiene tres legislaturas continuas.

Información de Agencia Reforma