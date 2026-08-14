Terrion Arnold firmará con los campeones Seahawks

El esquinero Terrion Arnold, quien fue dado de baja por los Detroit Lions a principios de este verano tras ser acusado de múltiples delitos graves, planea firmar con los Seattle Seahawks, según informaron fuentes a Adam Schefter de ESPN e Ian Rapoport de NFL Network el jueves.

El acuerdo será por un año, indicaron las fuentes a Rapoport.

Terrion Arnold, de 23 años, enfrenta ocho cargos por delitos graves derivados de un secuestro y un robo ocurridos en Tampa, Florida, en febrero. Fue arrestado en el condado de Hillsborough en junio tras entregarse a las autoridades y fue liberado la semana siguiente por los Lions, equipo que lo había seleccionado en la primera ronda del draft de 2024.

Un día antes de que los Lions lo cortaran, Arnold salió en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares. Aún no se ha fijado fecha para el juicio; la próxima cita judicial programada para Arnold es una audiencia de resolución del caso el 5 de octubre.

En algún momento, se prevé que Arnold compita por el puesto de tercer esquinero de los Seahawks, aunque no está claro cuándo estará disponible. Es posible que sea incluido en la lista de exención del comisionado de la NFL, lo que le impediría jugar o entrenar mientras la liga investiga su caso; no obstante, podría seguir asistiendo a reuniones y recibiría su salario.

Arnold ha decidido unirse a Seattle tras realizar una prueba con el equipo el domingo. Previamente se había reunido con los Houston Texans y, tras visitar las instalaciones de los Seahawks, se entrevistó con los New Orleans Saints y los New York Giants.

El entrenador Mike Macdonald confirmó el lunes el interés de Seattle en Arnold.

“Por ahora, basta con decir que tuvimos una gran visita y una excelente prueba con él”, comentó. “Es una situación que conlleva otros factores externos. Somos conscientes de ello y estamos analizando la situación en este momento. Pero fue una gran visita; realmente disfruté conocerlo y creo que él disfrutó estar aquí, así que veremos qué sucede”.