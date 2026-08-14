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Escopeta se dispara mientras era destruida durante una jornada de desarme en Michoacán

Una escopeta se disparó accidentalmente este miércoles mientras un militar la destruía con una sierra durante una jornada de canje voluntario de armas en Tzintzuntzan, estado mexicano de Michoacán.

El incidente, captado en video, dejó una persona herida, que fue trasladada al Hospital General de Pátzcuaro y dada de alta ese mismo día, informó la Secretaría de Gobernación.

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