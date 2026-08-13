Alex Domínguez exige garantizar seguridad al IEE para realizar diligencias en Guadalupe y Calvo

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno generar de manera inmediata las condiciones de seguridad necesarias para que el personal del Instituto Estatal Electoral (IEE) pueda ingresar a Guadalupe y Calvo y llevar a cabo las diligencias y notificaciones correspondientes relacionadas con las denuncias presentadas contra la presidenta municipal.

Lo anterior luego de que la presidenta del (IEE) Yanko Durán diera a conocer que por la inseguridad no se ha podido notificar las denuncias correspondientes

El legislador priista calificó como grave e inadmisible que las condiciones de inseguridad estén obstaculizando el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de la ley, particularmente cuando se trata de procedimientos que deben desarrollarse con absoluta libertad, legalidad y certeza.

“No podemos permitir que en Chihuahua existan territorios donde una autoridad electoral no pueda realizar su trabajo por falta de condiciones de seguridad. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las instituciones puedan ingresar, actuar y cumplir con sus responsabilidades sin amenazas ni riesgos para su personal”, señaló.

El dirigente estatal del PRI sostuvo que la situación registrada en Guadalupe y Calvo debe encender las alertas, pues cuando la inseguridad impide la actuación de una institución electoral, el problema trasciende una denuncia o un procedimiento administrativo y se convierte en un asunto relacionado con la vigencia del Estado de derecho.

Por ello, exigió la coordinación inmediata entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y las autoridades municipales, a fin de establecer los mecanismos y operativos necesarios para garantizar la integridad del personal encargado de practicar las diligencias.

“Si el IEE requiere ingresar a Guadalupe y Calvo para cumplir con una resolución o realizar una notificación, es necesario que todas las corporaciones de seguridad coordinen un operativo y con ello garantizar la integridad del personal del organismo electoral y del cabal cumplimiento de la ley.

“Exigimos seguridad para que se lleven a cabo las diligencias. No estamos pidiendo privilegios ni adelantando resoluciones; estamos exigiendo algo elemental: que exista Estado de derecho y que ninguna autoridad tenga miedo o impedimentos para cumplir con su responsabilidad en territorio chihuahuense”, concluyó.