Pronostican viernes con chubascos en territorio estatal debido al monzón mexicano

Este viernes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango; así como lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte) y Nuevo León (centro, sur y este). Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste).

Todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.