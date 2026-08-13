“No está siendo censurada, está siendo llamada a respetar la ley”: Morena a Daniela Álvarez

“Daniela Álvarez no está siendo censurada, está siendo llamada a respetar la ley. Que no quiera asumir las consecuencias de sus propios actos no convierte a las instituciones en instrumentos de censura”, respondió la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados, a la presidenta del PAN, y consideró “preocupante que pretenda presentarse como víctima cada vez que alguna autoridad revisa sus excesos”.

Granados señaló que Morena no pidió callar a la dirigente panista, sino que presentó quejas ante la autoridad electoral por la “campaña de la muerte”, al considerar que se trata de propaganda que debe ser revisada y sancionada conforme a la ley.

Exigió que Daniela Álvarez asuma la responsabilidad por sus dichos, pues la libertad de expresión no puede utilizarse como argumento para lanzar acusaciones sin sustento y después pretender que las instituciones permanezcan al margen.

“Aquí no se trata de opiniones, se trata de una campaña de ataques y acusaciones sin sustento. Eso no es libertad de expresión, es propaganda política contra nuestro movimiento y Morena no se va a quedar cruzado de brazos”, afirmó.

La presidenta estatal de Morena dijo que la dirigente del PAN mantiene una doble cara al exigir que sus señalamientos sean considerados parte del debate público, pero descalificar como censura el procedimiento iniciado ante la autoridad electoral, al considerar que el PAN busca libertad para emitir acusaciones sin asumir responsabilidad por sus expresiones.

Afirmó además que el PAN pretende convertir los ataques contra Morena en una estrategia política ante la falta de argumentos para confrontar el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El PAN de Chihuahua eligió la confrontación como forma de hacer política. Nosotros vamos a seguir trabajando, organizándonos y defendiendo nuestro movimiento. Si Daniela Álvarez quiere acudir a los tribunales, que lo haga; Morena también seguirá utilizando todas las herramientas legales para defenderse”, sentenció.

Brighite Granados agregó que, “en Morena tampoco nos van a callar”, al reiterar que continuarán señalando lo que deba señalarse, pero mediante las vías legales y con argumentos, al subrayar que las reglas deben aplicarse por igual y que ninguna persona está por encima de ellas.