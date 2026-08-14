BTS: “V” revela pérdida de audición, mientras J-Hope y RM reciben críticas por acudir a concierto de Chris Brown

El integrante “V” del grupo de K-pop BTS habló por primera vez durante una transmisión en vivo —en la plataforma Weverse, el miércoles—sobre su estado de salud actual ante la batalla que enfrenta por una posible pérdida auditiva.

Taehyun, quien artísticamente es mejor conocido como “V”, se encontraba en un cuarto de hotel con su compañero Jungkook compartiendo una cena mientras transmitía en vivo para Army —nombre de sus fanáticas—al finalizar uno de sus conciertos en Baltimore, Maryland.

“No le conté esto a Army, pero ¿hace como dos años, no? —le pregunta a Jungkook— mi oído empezó a empeorar”, expresó Taehyun.

El intérprete de la canción titulada “3D feat Jack Harlow” se unió a la declaración de “V” y mencionó que “hace poco” su compañero acudió al médico para dar seguimiento al tratamiento.

El idol de 30 años de edad destacó que pese a ello no ha presentado mejoría en su audición.

“Por ejemplo, en este momento, del lado izquierdo puedo escuchar al 100%, sin embargo, del derecho sólo 30%”, añadió.

Durante la transmisión en vivo afirmó que su condición médica empeoró cuando se encontraba sirviendo en el Ejército (2023) y, que al principio no consideró que fuera importante pues pensó que sólo se trataba de una “cuestión de fortaleza mental”.

El integrante de BTS finalizó afirmando que acude con frecuencia a sus consultas y que toma medicamento con regularidad.

J-Hope y RM en el concierto de Chris Brown

El líder de BTS, Namjoon, y J-Hope publicaron en sus historias de Instagram que se encontraban disfrutando de uno de los conciertos del rapero estadounidense Chris Brown en compañía de Usher, en Toronto, Canadá.

Ambos también fueron captados por quienes los reconocieron mientras bailaban los éxitos como “No Guidance” y “New Flame”.

Por su parte, los cantantes estadounidenses compartieron en sus cuentas de Instagram personales fotografías junto a BTS; sin embargo, su aparición fue motivo de una ola de críticas en redes sociales por parte de mujeres y algunas Armys.

Según los reportes de redes sociales, los idols del K-pop “prestaron su influencia” para promocionar a quien agredió físicamente a su expareja y mantiene un historial delictivo por hechos violentos.

Entre los comentarios destacan aquellos que afirmaron sentirse “decepcionadas” por quienes expresan un mensaje de amor y respeto pero apoyan a un “abusador”. Por su parte, Brown limitó los comentarios de su publicación con BTS.

Cabe recordar que en 2009 Chris Brown fue acusado formalmente de violencia tras haber golpeado y mordido en el rostro a la cantante Rihanna —esposa de A$AP Rocky— en un hotel de Londres. Por este hecho se declaró culpable de agresión grave.

En ese sentido, el cantante de 37 años de edad mantiene un historial legal por su conducta agresiva contra diferentes figuras y personas, como el productor y promotor Abraham Diaw tras golpearle la cabeza con una botella.

Hasta el momento ninguno de los dos integrantes de BTS ha emitido ninguna aclaración pública sobre las acusaciones en las que los señalan de apoyar a un agresor.