Toma alcalde Marco Bonilla protesta a integrantes del Cabildo y Gabinete Joven 2026

Durante la sesión solemne de Cabildo el alcalde Marco Bonilla hizo llamado a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública, cuestionar lo que puede hacerse mejor y poner su talento al servicio de la ciudadanía, durante la toma protesta a las y los integrantes del Cabildo Joven y Gabinete Joven Municipal 2026.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que estos espacios permiten que más jóvenes conozcan de primera mano cómo funciona el Gobierno Municipal y participen en el análisis y construcción de propuestas para Chihuahua.

Explicó que las juventudes representan cerca del 20 por ciento de la población del municipio, por lo que resulta fundamental abrir espacios de participación que permitan que sus ideas, inquietudes y propuestas tengan presencia en las decisiones públicas.

El alcalde señaló que quienes participan en estos ejercicios tendrán la oportunidad de observar desde dentro cómo funciona el Gobierno, cuestionar las decisiones y comprender que detrás de cada política pública existen personas cuyas vidas pueden mejorar o empeorar dependiendo de las decisiones que se toman.

A nombre de las y los jóvenes que rindieron protesta, Diana Victoria Paredes, presidenta honorífica del Cabildo Joven 2026, destacó que esta generación no debe ser considerada únicamente como el futuro, sino como parte activa del presente de Chihuahua.

Señaló que las juventudes estudian, trabajan, emprenden y participan, pero también tienen la responsabilidad de involucrarse en la construcción de la sociedad que desean.

Ante un contexto marcado por la polarización y la desconfianza en las instituciones, llamó a las nuevas generaciones a demostrar que es posible discutir sin destruir, defender las propias convicciones y, al mismo tiempo, escuchar, reconocer buenas ideas y construir acuerdos.

Paredes agradeció al alcalde Marco Bonilla por mantener abiertos espacios de participación para las juventudes y permitirles comenzar desde ahora a involucrarse en la vida pública.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, a través de la Subdirección de Atención a la Juventud, por impulsar estos espacios de participación.

La joven destacó que la experiencia del Cabildo Joven y Gabinete Joven debe ir más allá de una fotografía o un reconocimiento, al considerar que representa una oportunidad para transformar inquietudes en propuestas, causas en acciones y diferencias en puntos de encuentro.