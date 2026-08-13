Inaugura CEJUM ‘Marisela Escobedo Ortiz’ primera boutique en el estado para usuarias

• En ella podrán encontrar ropa, accesorios y diversos artículos sin costo alguno

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) “Marisela Escobedo Ortiz”, a través del área de empoderamiento social y económico, inauguró su primera boutique dentro de las instalaciones de la representación social en Ciudad Juárez.

La creación de este espacio tiene el objetivo de brindar apoyo material gratuito a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, mediante la entrega de ropa, calzado y artículos básicos, contribuyendo a su bienestar, dignidad y protección.

El evento fue encabezado por la Directora General de los CEJUM en el estado, Tatiana Carreón Lara; la Coordinadora General del CEJUM en Ciudad Juárez, Silvana Fernández Meléndez y la Gerente de Recursos Humanos de la Empresa COFICAB, Luisa Rodríguez.

Carreón Lara mencionó que, “el proyecto surge como respuesta a las necesidades de mujeres que, debido a situaciones de violencia, pueden verse obligadas a abandonar su domicilio de manera inmediata o encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica”.

En tanto, Fernández Meléndez, refirió que, “las mujeres que llegan aquí, es porque tienen o están pasando por una situación vulnerable, muchas llegan aquí con un alto nivel de riesgo, es decir, ya su vida está en peligro, no pueden regresar a sus hogares porque el agresor las identifica”.

La boutique CEJUM, se encuentra dentro de las instalaciones de la institución en Ciudad Juárez, ubicadas en la avenida Sanders #310, colonia Santa Rosa, y es de acceso exclusivo para las usuarias, lo que contribuye a brindarles un espacio de tranquilidad.

Con estas acciones la Fiscalía General del estado a través del Centro de Justicia para las Mujeres, refrenda su compromiso con las mujeres, adolescentes, niñas y niños de esta ciudad fronteriza.