Colombia actualiza balance de víctimas tras el sismo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, actualizó el balance del terremoto de magnitud 7,4 en una transmisión este jueves: 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas. La emergencia afecta a 44.936 familias, más de 102.000 personas, en 426 municipios de 15 departamentos.

Según el último reporte oficial, hay 10.677 viviendas destruidas, 65.841 averiadas y 127 edificios colapsados. También resultaron afectados 2.136 centros educativos, 236 centros de salud y varios puentes.

Las autoridades priorizan la búsqueda de los desaparecidos con recursos nacionales e internacionales. La situación se mantiene compleja, aunque se han activado todos los protocolos de respuesta.