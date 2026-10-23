Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet de China deja al menos 16 muertos

Un terremoto de magnitud 7sacudió el Tíbet chino la noche del jueves, matando al menos a 16 personas, hiriendo a otras 32, al derrumbar cientos de viviendas en la ciudad regional norteña de Nagqu, informaron medios oficiales.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban tras el derrumbe de al menos 339 viviendas, dijo la oficina de medios de Nagqu, citando a funcionarios del gobierno municipal. Once de los heridos estaban en estado grave, mientras que los otros 21 sufrieron heridas leves, dijo la oficina de medios.

Equipos de rescate de la policía y los departamentos de bomberos estaban construyendo tiendas de campaña para alojar a las personas desplazadas por el terremoto.

Fue el mayor terremoto en la región en los últimos cinco años, reportó la televisora nacional china CCTV.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche, hora local, con epicentro a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros.

La agencia oficial china de noticias Xinhua reportó que el Centro de Redes Sismológicas de China situó la profundidad en 10 kilómetros.

Nagqu está a más de 300 kilómetros al norte de la capital del Tíbet, Lhasa.