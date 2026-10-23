Simuló Sheinbaum pacto conmigo por estrategia electoral: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo aplicó una estrategia electoral mediante la simulación de un supuesto pacto y pasarle factura política a ella.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, señaló que la presidenta no está bien con Chihuahua y busca restarle puntos al Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado.

Maru Campos aseguró que durante la reunión que sostuvo con la presidenta en el Aeropuerto de Ciudad Juárez no hubo pacto alguno, como se especuló en días pasados tras la detención del exfiscal César Jáuregui.

Por el contrario, la mandataria mencionó que hubo una conversación tensa en la que ambas se reclamaron por el caso de la CIA y que de las reuniones que sostuvo con secretarios de Estado no ha habido seguimiento a las peticiones planteadas.