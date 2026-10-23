“Sheinbaum estaba muy enojada, yo también”: Revela Maru Campos detalles de su rispido encuentro con la presidenta

CHIHUAHUA, CHIH. — La gobernadora María Eugenia Campos Galván detalló las condiciones en las que se llevó a cabo la reunión privada entre ella y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, confirmando que el encuentro estuvo caracterizado por una alta tensión política y reclamos mutuos centrados en la estrategia de seguridad estatal.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para la plataforma Latinus, la mandataria estatal reveló que la cita no formaba parte de la agenda oficial de la gira presidencial, por lo que tuvo que solicitar formalmente la audiencia mediante un escrito enviado a Palacio Nacional. Campos Galván refirió que, si bien invitó a la titular del Ejecutivo Federal a realizar un recorrido por las instalaciones de la Torre Centinela en la frontera, la propuesta no se concretó y la reunión terminó coordinándose a través de la Secretaría de Gobernación.

La gobernadora explicó que el diálogo se desarrolló en una sede contigua al aeropuerto juarense, donde ambas funcionarias sostuvieron un ríspido intercambio en el que elevaron la voz para manifestar sus desacuerdos. Las diferencias se enfocaron primordialmente en los señalamientos de la Federación respecto a la presunta operación de agentes estadounidenses en Chihuahua, ante lo cual Campos Galván argumentó que una comunicación institucional directa entre la Presidencia y los gobier